/680121/الشوط-الأول-التعادل-السلبي-يحسم-مواجهة-الهلال-السوداني-والأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، في لقاء يجمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال .

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الهلال السوداني أمام الأهلي:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

خط الدفاع: فارس عبد الله – محمد واتارا – محمد أحمد ارنق – صلاح عادل.

خط الوسط: والي الدين بوغبا – جيرارد فيري – عبدول أجاجون.

خط الهجوم: عيد مقدم – إبراهيما مصطفى – ياسر مزمل.

حاول الهلال السوداني أن يلعب وسط جمهوره وتقديم طلب بحضوره للاتحاد الإفريقي، والذي رد الأخير على الموافقه بحضور 15 ألف متفرج، ولكن في الأخير يأتي الكاف ويغير مجرى الأجواء بعدم حضور جماهيري في مباراة الأهلي والهلال.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم أمام الهلال وهو حامل أخر نسختين من البطولة، وميداليتين برونزية في كأس العالم للأندية، على التوالي.

غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني

يعاني الأهلي في مباراة الهلال اليوم وهو تتخلل الغيابات صفوفه، والتي يأتي على رأسهم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق في خط الظهير الأيمن، وبدر بانون في قلب الدفاع، وبيرسي تاو ، وحسام حسن في الهجوم ، ومحمود وحيد في الظهير الأيسر، وأيمن أشرف، وكل ذلك من التشكيل الأساسي للفريق.

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي يتصدرها الفريق الجنوب إفريقي ماميلو صن داونز، ويأتي المريخ السوداني في الثالث ونظيرة المحلي الهلال في الأخير.

سقط الهلال السوداني في المباراة الأولى له في دور المجموعات لهذه النسخة، بنتيجة هدف دون رد، وعلى أرضيه أمام بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز.