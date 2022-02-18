الرئيس السيسي يلتقى نظيره الكينى خلال القمة الأوروبية الأفريقية ببروكسل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الجمعة، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا خلال القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

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