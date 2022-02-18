طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى السنغال لمواجهة أسود التيرانجا.. 26 مارس

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على السفر صباح يوم 26 مارس إلى السنغال لمواجهتها منتخبها يوم 28 من نفس الشهر في إياب المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتقرر سفر منتخب مصر إلي السنغال على متن طائرة خاصة ،بعد 24 ساعة من مباراة الذهاب التى ستقام باستاد القاهرة ستكون يوم 25 مارس .

في سياق متصل ،تراجع كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، عن بدء معسكر الفراعنة يوم 10 مارس المقبل استعدادا لمباراتى مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم، على أن يضم المعسكر اللاعبين الدوليين بعيدا عن الأهلى والزمالك وبيراميدز لارتباط لاعبيهم بمباريات فى البطولات الافريقية.

واستقر كيروش على أن ينطلق المعسكر يوم 19 أو 20 مارس المقبل فى موعده الطبيعى، على أن يضم المعسكر جميع اللاعبين المحليين وتكتمل الصفوف بوصول المحترفين يوم 21 من نفس الشهر استعدادا للمباراتين.

وقرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، إرسال خطاب للفيفا للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس المقبل بدلا من 28 من نفس الشهر.