عاجل.. السيسى ونظيره القبرصى يتفقان على تنفيذ المشروعات المشتركة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالتطور المستمر فى العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد، إلى جانب المواقف القبرصية الداعمة لمصر فى المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

من جانبه، أعرب الرئيس القبرصى عن اعتزازه بخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص، مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، ومؤكدا تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائى والصداقة القائمة بين البلدين، فضلا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثى مع اليونان، لا سيما فى ظل الدور الذى تقوم به مصر كركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط، فضلا عن جهودها فى إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على شتى الأصعدة، كما شدد الرئيسان على ضرورة المضى قدما فى تنفيذ المشروعات المشتركة التى تم الاتفاق عليها فى إطار آلية التعاون الثلاثى، بما يساهم فى جعل هذه الآلية نموذجا يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.