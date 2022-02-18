بالحجاب.. روبي ومي عمر يصدمان جمهورهما من كواليس مسلسل «رانيا وسكينة»

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دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنانة مي عمر وروبي من كواليس مسلسل «رانيا وسكينة».

مي عمر تروج لمسلسلها الرمضاني

ظهرت مي عمر برفقة روبي عبر حسابها الأولى الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، بملابس شعبية وحجاب من أعلى السطوح، وعلقت عليهم ساخرة: "أشيك اتنين في مصر.. رانيا وسكينة، رمضان 2022 إن شاء الله".

مسلسل «رانيا وسكينة»، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة كلا من الفنانتين روبي ومي عمر.

مي عمر تحزن لوفاة الطفل ريان

على الصعيد الآخر، علقت مي عمر على وفاة الطفل ريان، وقالت عمر خلال لقائها مع برنامج «et بالعربي» باكية: "كل الناس متأثرة معايا مش أنا بس، لأنه طفل محبوس بقاله أيام كتير جدًا وبيحاولوا يطلعوه.. وموضوع يخلينا كلنا نتعلم لأن احنا بكل العلم اللي وصلناله بكل التكنولوجيا بكل الدول اللي ادخلت عشان تحاول تساعده ومفيش حد عرف يعمله حاجة".

وتابعت: "وهو قاعد لوحده تحت، لا مياه ولا أي حاجة.. فالموضوع متعب جدًا يعني نفسيًا".

وكشفت عن حقيقة إنتاج جزء ثاني من مسلسلها «لؤلؤ» موضحة أنه في إمكانية لتقديم جزء ثاني من مسلسل «لؤلؤ» لكنها لم تؤكد على الأمر بشكل رسمي، في حين أنها من المقرر ان تحضر لعمل درامي جديد خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

“لؤلؤ” تدور أحداثة في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلة صعودها إلى عوالم الشهرة والنجومية.

مي عمر بمسلسل «بضع ساعات في يوم ما»

وتتألق مي عمر في مسلسل «بضع ساعات في يوم ما» بجانب أحمد خالد صالح عدد كبير من الفنانين على رأسهم والفنان أحمد حاتم والفنانة عائشة بن أحمد، وتتشابه قصة العمل مع الرواية الأصلية، مع بعض التغييرات التي حدثت في السيناريو لكي تتناسب مع السياق الدرامي.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي،وحقق ردود فعل إيجابية وإشادات فائقة من قبل الجمهور، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.