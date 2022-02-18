/680118/تعديل-موعد-مباراة-الإياب-بين-مصر-والسنغال-بتصفيات-كأس-العالم

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على طلب الاتحاد المصري، بتقديم مباراة الإياب بين مصر والسنغال لمدة 24 ساعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي المنتخب الوطني مع السنغال في الخامس والعشرين من مارس القادم، في لقاء ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، بالقاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

طلب الاتحاد المصري للكاف

جاء الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم طلب بشكل رسمي في الإيام الماضية للاتحاد الإفريقي، بتأخير مباراة الإياب بين مصر والسنغال في اصفيات كأس العالم، لـ 24 والذي جاء الرد اليوم بالموافقه.

يذكر أن المنتخب الوطني يلتقي مع نظير السنغال في الثامن عشر من مارس، في لقاء الإياب، ليأتي الاتحاد الإفريقي بتغير الموعد إلى الـ 29 من نفس الشهر، وفي نفس الموعد في التاسعة مساء.

موعد مباراة الذهاب بين المنتخبين

يشهد ستاد القاهرة الدولي لقاء الذهاب بين المنتخبين، في حضور جماهيري بكامل سعة الملعب، والتي يبحث فيها الفراعنة عن تحقيق الفوز لا بديل عنه قبل السفر إلى السنغال لخوض لقاء الإياب.

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسنغال في التاسعة مساء، وتبث المبارتين للمنتخب الوطني، على شبكة قنوات أون تايم سبورت.

يطير المنتخبين على نفس الطائرة إلى السنغال للقاء الإياب بين الطرفين، في التاسع والعشرين من مارس القادم، على ملعب ليوبولد، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء.

منتخب مصر في التصنيف العالمي

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا التصنيف الشهرى لشهر يناير للمنتخبات، وقفز حصد منتخب مصر للمركز الـ34 عالميا، بعدما كان الفراعنة فى المركز الـ45.

منتخب مصر هو رابع أفضل منتخب من حيث التحسن، قياسا بتصنيف شهر ديسمبر، حيث صعد منتخب جامبيا 25 مركزا من المركز 150 للمركز 125، ومنتخب غينيا الاستوائية الذي صعد 15 مركزا من المركز 114 للمركز 99، فيما صعد منتخب الكاميرون 12 مركزا ليصبح في المركز 36 .