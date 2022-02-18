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/680116/الأعلى-للإعلام-ينعي-الكاتب-الصحفي-جلال-دويدار
ينعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر 86 عامًا.
دوت الخليج
وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الأخبار ومؤسسة أخبار اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وقال المجلس إن الفقيد كان مثالا يحتذى به في العمل والاجتهاد، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسئولية، على مدار مسيرته المهنية.
الأعلى للإعلام ينعي الكاتب الصحفي جلال دويدار
وأضاف أن الراحل كان صاحب سيرة ومسيرة مهنية حافلة وتتلمذ على يده أجيال من الصحفيين.
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