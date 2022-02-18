كاف يوافق على تعديل موعد مباراة السنغال ومصر لتقام 29 مارس

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم علي تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة ٢٤ ساعة. وبذلك تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم: - مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٧:٣٠ - مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٥:٠٠

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