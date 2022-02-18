وفاة الكاتب الصحفي جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق

توفى اليوم الجمعة، الكاتب الصحفى جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، عن عمر يناهز 86 عاماً. وقال الكاتب الصحفى خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، ووكيل نقابة الصحفيين، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك: "فقدت أسرة تحرير الأخبار أستاذنا الأكبر جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق، الرجل الذى علمنا كل ما نعرف ومنحنا الفرصة وفتح لنا الأبواب وكان خير سند ومعين، اللهم تغمده بواسع رحمتك والهمنا وتلاميذه وأسرته الصبر".

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