جدة - نرمين السيد - وقال الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" "فقدت أسرة تحرير الأخبار أستاذنا الأكبر جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق، الرجل الذى علمنا كل ما نعرف ومنحنا الفرصة وفتح لنا الأبواب وكان خير سند ومعين". وتابع قائلا: "اللهم تغمده بواسع رحمتك والهمنا وتلاميذه وأسرته الصبر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الكاتب الصحفى جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار الأسبق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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