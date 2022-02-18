«الأعلى للإعلام» ناعيا الكاتب جلال دويدار: صاحب أياد بيضاء

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جدة - نرمين السيد - وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الأخبار ومؤسسة أخبار اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وقال «الأعلى للإعلام» إن الفقيد كان مثالا يحتذى به فى العمل والاجتهاد، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة فى تحمل المسئولية، على مدار مسيرته المهنية.
وأضاف المجلس أن الراحل كان صاحب سيرة ومسيرة مهنية حافلة وتتلمذ على يده أجيال من الصحفيين.
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