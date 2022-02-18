وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة من المسجد العباسى ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - وألقى الوزير خطبة الجمعة - بعنوان "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى".

ومن جانبه رحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، مشيدا بجهود الوزارة وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد، والذى يتوج اليوم خلال افتتاح فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرٱن الكريم والابتهال الدينى والتى تقام فى محافظة بورسعيد للمرة الخامسة على التوالى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أنه من المنتظر أن يفتتح وزير الأوقاف فى المساء مسابقة بورسعيد الدولية فى حفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى فى دورتها الخامسة فى دورتها الخامسة برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والتى يشارك بها 66 دولة فى 5 أفرع هى: حفظ القرآن الكريم للشباب بروايتين، وحفظ القرآن الكريم برواية واحدة للإناث، والأصوات الحسنة، والابتهال والانشاد الدينى، وجرى إضافة فرع خامس لأول مرة هذا العام لتكون المنافسة فيه محلية على أن يتحول إلى عالمى فى العام المقبل وهو فرع المقاصد.