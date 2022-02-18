كلمات شيماء سيف المؤثرة عن سمير غانم ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي: "وحشونى"

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نشرت الفنانة شيماء سيف على أحد حساباتها الرسمية على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجوم رحلوا عن عالمنا في السنوات الأخيرة، وتعلق عليها معربة عن مشاعرها تجاههم.

دوت الخليج يرصد طلب شيماء سيف بقراءة الفاتح لنجوم رحلوا عن عالمنا بسبب فيروس كورونا

شيماء سيف تذكر سمير غانم ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي

تغمر الفنانة شيماء سيف موجة من الحنين لمن رحلوا عن عالمنا بعد قضاء فيروس كورونا عليهم، حيث أنها نشرت صورة مُجمَّعة لكل من رجاء الجداوي وسمير غانم ودلال عبد العزيز، وعلقت عليها معربة عن شعورها تجاههم، وقالت:" حبايبى الى وحشونى.. برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء لهم فى هذه الجمعه المباركة".

وشاركها عدد كبير من متابعيها على حسابها الرسمي على إنستجرام بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.

وفاة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

أصيبة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورنا في موجته الأولى، بعد مشاركتها في مسلسل «لعبة النساين» بطولة دينا الشربيني، حيث دخلت إحدى المستشفيات الخاصة بالعزل بمحافظة الإسماعلية، وبعد فترة توفاها الله عن عمر يناهز82 سنة.

تذكر نجلتها أميرة مختار، أنها مرت على منازل كل صديقاتها المقربات من بينهم ميرفات أمين ودلال عبد العزيز، وودعتهم عن بعد لعدم، ومرت على منزلها القديم التي كانت تتعلق به لما فيه من ذكريات دافئة، وقرأت الفاتحة فيه لزوجها الراحل، وذلك في اليوم السابق لذهابها للمستشفى، وكأنها تعرف أنهم لن يرونها مرة أخرى.

سمير غانم ودلال عبد العزيز

أُصيب كل من النجمان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز في النصف الأول من عام 2021، بفيروس كورونا المستجد،وقامت الأسرة بنقل كلن منهما إلى مستشفى مختلفة حسب حالة كل منهما الصحية، وخلال شهرين تقريبًا أنتقل الفنان سمير غانم إلى رحمة الله، وبقيى الأمر مخفيًا عن الفنان دلال عبد العزيز لكي لا تتدهور صحتها، وتم منع المستشفى من تشغيل التلفاز لها لكي لا تعرف الخبر من خلال القنوات التليفزيونية، ولكنها سرعان ما لحقت به بعد 3 أشهر من رحيله، الأمر الذي أثر في بناتهما وكل المحيطين بهم بشكل قوي، ولكن بدعوات الجمهور لفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم عادتا قريبًا للظهور على الشاشات وفي مناسبات مختلفة بعد حالة حزن عارمة.