تشكيل الهلال السوداني أمام الأهلي بدوري الأبطال

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أعلن المدير الفني لفريق الهلال السوداني، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السوداني والأهلي، بعد لحظات في الثالثة مساء، على ملعب الهلال بالخرطوم.

تشكيل الهلال السوداني أمام الأهلي:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

خط الدفاع: فارس عبد الله – محمد واتارا – محمد أحمد ارنق – صلاح عادل.

خط الوسط: والي الدين بوغبا – جيرارد فيري – عبدول أجاجون.

خط الهجوم: عيد مقدم – إبراهيما مصطفى – ياسر مزمل.

الهلال يحثز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

وجه نادي الهلال السوداني رسالة تحفيزية للاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضف ملعب الهلال مبارته الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمام بطل النسختين الماضيتين، النادي الأهلي المصري، في الثالثة مساء.

وحاول الهلال السوداني أن يلعب وسط جمهوره وتقديم طلب بحضوره للاتحاد الإفريقي، والذي رد الأخير على الموافقه بحضور 15 ألف متفرج، ولكن في الأخير يأتي الكاف ويغير مجرى الأجواء بعدم حضور جماهيري في مباراة الأهلي والهلال.

بيان الهلال السوداني

ويدخل الأهلي لقاء اليوم أمام الهلال وهو حامل أخر نسختين من البطولة، وميداليتين برونزية في كأس العالم للأندية، على التوالي.

وقال الهلال في بيان نشره على الصفحة الرسمية على "فيس بوك": انتم اليوم لا تواجهون الأهلي المصري وحده ، بل انتم تواجهون فساد منظومة الكاف ، و تدفعون ثمن وجود مقر الاتحاد الافريقي في مصر ، بكل تأكيد قد تواجهون ايضا عهر تحكيمي متوقع و جميعنا رأينا الاسبوع الماضي و بشهادة العالم اجمع كيف قام التحكيم الافريقي بنقض هدف صحيح لنادينا امام صنداونز في الثواني الاخيرة للمباراة التي تسيدها الهلال طولا و عرضا و لكنها افريقيا

حيث لا مكان للانصاف و العدل و حيث المحاباة للنادي الاهلي باتت تحدث الآن و نحن في 2022 دون مواربة او خجل على مرأى و مسمع من العالم اجمع.

وأضاف: "الى مقاتلينا الاشاوس حاملي راية الوطن ، صحيح انكم ستواجهون كل هذا الفساد و العهر و المحاباة و الظلم و لكن كلنا ثقة في قدرتكم على تفجير طاقاتكم و اللعب بكل قوة و شراسة لتحقيق الانتصار المدوي الذي سيرد الشرف و الكرامة و اعلموا ان 40 مليون هلالابي داخل و خارج الوطن يقفون خلفكم بالدعوات الصادقة و المؤازرة غير المحدودة ، و انتم من عودتمونا دوما انكم على قدر الحدث ، سيقف عشرات الملايين اليوم متسمرين امام الشاشات منتظرين ابداعات ولاء الدين بوغبا ، و جودة اجانجي عبدول و انطلاقات ياسر مزمل و روح فارس عبدالله و شراسة ارنق و قوة صلاح عادل و خبرة و دراية المخضرم جوتا و طاقمه الفني .