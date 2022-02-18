/680109/عماد-حمدي-وجوني-ديب-أبرزهم-قائمة-مشاهير-الفن-الذين-تعدوا-بالضرب-على-زوجاتهم

انتشر مقطع فيديو في الساعات الأخيرة لعريس يضرب زوجته بعنف قبل حفل زفافهما مباشرةً، مما أدى إلى سقوط العروسة أرضًا، بين محاولات من الحضور في الدفاع عنها.

دوت الخليج يرصد لكم بعض منالنجوم العرب الذي عُرف أنهم يضربون زوجاتهم

أحمد سعد ضرب زوجته السابقة سمية الخشاب

خرجت الفنانة سمية الخشاب في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة؛ لتحكي عن تعرضها للضرب الموحش من زوجها السابق المغني أحمد سعد، والذي أندى في إحدى المرات إلى دخولها المستشفى واستئصال الطُحال الخاص بها، لما سببه ضرب أحمد سعد لها من تلف تام به، وكانت في خطر إذ لم تتخلى عن طحالها فورًا.

تيم حسن أعترف بضرب زوجته الأولى

خرج تيم الحسن باعتراف صادم للجمهور في أحد اللقاءات التليفزيونية، حين قال أنه سبق وتعدى على زوجته الأولى بالضرب، عندما غضب منها لسبب ما، وع ذلك لم يكن هذا سبب إنفصالهما.

عماد حمدي يضرب شادية بقسوة

ضرب الأزواج لزوجاتهم ليسمرض مجتمعي حديث، ولكنه منذ القدم، حيث أشتهرت قصص ضرب الفنان عماد حمدي لزوجة الفنانة الجميلة شادية، والتي أصرت على الزواج منه رغم معارضت أهلها، وبعد 3 سنوات فقط من الزواج، قامت بطلب الطلاق؛ بسبب معاملته العنيفة معها وضربها كثيرًا، الذي أصابها بمرض عصبي، وذلك حسب ما نشرته مجلة «آخر ساعة» من أول لقاء لشادية بعد طلاقها من عماد حمدي.

زوجة خالد عليش تكشف أسباب طلاقها

كشفت الفنانة ميما الشامي عن أسباب طلاقها من الممثل ومقدم البرامج خالد عليش، وأعلنت أنها أعتادت على الضرب منه بقسوة لأتفه الأسباب، كما تعرضت للخيانة والإساءات المستمرة منه، لما دفعها للإسراع في إجراءات الطلاق منه والإنفصال تمامًا، وحتى الآن تستمر مشاكل ميما وخالد في المحاكم.

زوجة جوني ديب تقاضيه بسبب ضربه لها

من أشهر نجوم هوليوود الذين عُرف عنهم ضربهم للنساء، كان الممثل الشهير جوني ديب، الذي قامت زوجته في السنوات الأخيرة برفع دعوى قاضائية عليه بسبب التعدي عليها بالضرب مرارًا وتكرارًا، وعندما حاول نفي التهمة عن نفسه، حضرت نساء أخريات كانت في حيات ديب، بصفة زوجية أو تحت مسمى الصداقة.

وعضدوا موقف زوجته وأعترفوا أن جوني ديب كثيرًا ما يمارس العنف معهن ويضربهن دون رحمة، لما عرضهن لمضاعفات صحية خطيرة.

نيكولاس كيدج يضرب زوجته ويعود معتذرًا

قام الممثل العالمي نيكولاس كيدج بالإعترف بضرب زوجته كيم كيدج، وأنه كان كثيرًا ما يعود معتذرًا لها ولكن دون جدوى.

المغني إمنيم يعتذر لزوجته من خلال أغنية

قدم المغني إمنيم أغنية Bad husband، والتي تعني الزوج السيء كنوع من الإعتذار لزوجته كيم امبرلي، عن ضربه لها عدة مرات.