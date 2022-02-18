التعليم العالى تعلن تشكيل مجلس الجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - ويتشكل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعضوية كل من، أمين مجلس الجامعات الأهلية، ورؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشارى الوزير فى الجامعات الأهلية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية.

بالإضافة إلى رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى الأهلية، ود. محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، ود. صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق، ود. يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. محمد السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، ود. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ود. عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.