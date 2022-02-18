عاجل- السيسى يعرب عن تقديره لاختيار مصر للحصول على تكنولوجيا صناعة اللقاحات

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال القمة الإفريقية/ الأوروبية فى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك للإعلان عن الدول الإفريقية المتلقية لتكنولوجيا mRNA للقاحات.





وأعرب الرئيس السيسى عن التقدير لاختيار مصر ضمن دول القارة الإفريقية التى ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا mRNA المستخدمة فى تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية الهامة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.

وأكد السيسى أن هذا الحدث يمثل انعكاسا حقيقيا لما يمكن للشراكة الدولية فى المجال الصحى تحقيقه من إيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، فضلا عن أن تحقيق هذا الإنجاز سيساهم فى تمكين الدول الإفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، بما يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة المنشودة فى المجال الصحى، داعيا سيادته الشركاء الدوليين إلى تعزيز الجهود المبذولة فى هذا المجال لدعم الدول الأفريقية وتوفير التمويل المستدام لسد احتياجاتها الصحية، وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

كما أكد الرئيس أن هذه الخطوة تأتى تكريسا لما تقوم به مصر على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات، سواء للاستخدام المحلى أو لتوفيرها للدول الإفريقية، استنادا إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التى استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية، والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر، وأيضا لدعم الدول الأفريقية الشقيقة فى جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.