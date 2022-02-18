/680108/بعد-واقعة-ضرب-عروس-الإسماعلية-فنانات-تعرضن-للضرب-على-يد-أزواجهن-في-الدراما-المصرية

حالة من الغضب اجتاحت السوشيال ميديا، بعدما اُنتشر مقطع فيديو لعروس تتلقى ضربًا مبرحًا من زوجها قبيل الاحتفال بزفافهما في الإسماعلية، وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج نجمات تعرضن للضرب على يد أزواجهن في سياق الدراما.

مريم الخشت

جاء في أحداث مسلسل «ليه لا» الحلقة 13، معرفة مريم الخشت «رضوى» بحملها، وقبل أن تخبر زوجها بذلك سألته عن مدى حبه للأطفال، فقال لها إنه يرفض أن ينجبا أولاد إلا بعد فترة، وهو ما أزعجها وأحزنها كثيراً.

لذلك قررت مريم الخشت أن لا تخبر زوجها بخبر حملها، وذهبت إلى صديقتها أمينة خليل «عاليا»، حتى تتحدث معها، ولكن عندما علم زوجها أنها ذهبت إليها وقعت مشاجرة بينهما واعتدى عليها بالضرب دون علمه أنها حامل.

هاجر أحمد

الفنانة هاجر أحمد بطلة مسلسل «إلا أنا» والتي تعرضت للعنف من قبل زوجها والضرب وإمضاء على ورقة التنازل عن كافة حقوقها مقابل الطلاق، الأمر الذي أدى إلى صحوة نسائية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن ما يحدث في المسلسل يفتح الباب لضرورة وجود تشريعات حامية للزوجة من عنف الأزواج وتغليظ العقوبة.

ياسمين عبد العزيز

«ضرب وسحل» وغيرها من مشاهد العنف التي تعرضت لها ياسمين عبدالعزيز على يد خالد الصاوي خلال أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2021، وجسد كل منهما شخصيتي غزل وعابد تيمور، والأخير زوج متسلط يكبر زوجته بأعوام كثيرة بالرغم من حبه لها إلا أنه يعاملها بقسوة ويعتدي عليها بالضرب من شدة غيرته عليها.

نيرمين الفقي

انهال الفنان مدحت صالح على زوجته النجمة نيرمين الفقي بالضرب ضمن أحداث مسلسل «أبو العروسة»، وأخذ يشدها من شعرها.

دينا

تعرضت الفنانة دينا للضرب أمام أولادها من قبل زوجها الفنان فتحي عبد الوهاب ضمن أحداث مسلسل «الطوفان»، وهو من بطولة ماجد المصري، وأحمد زاهر، وروجينا، وأيتن عامر، ومحمد عادل، وإيهاب فهمي، وفتحي عبد الوهاب، ووفاء عامر، ورامي وحيد، وروجينا وعبير صبري، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، ومن إخراج خيري بشارة.