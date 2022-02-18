/680106/تشكيل-الأهلي-لمواجهة-الهلال-السوداني-بدوري-الأبطال

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الأهلي والهلال السوداني في الثالث مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.

يدخل النادي الأهلي لقاء اليوم أمام الهلال في وسط الكثير من التوترات، بعد أزمة إدارة الهلال وجمهورها، مع الاتحاد الإفريقي والمصري لكرة القدم.

حاول الهلال السوداني أن يلعب وسط جمهوره وتقديم طلب بحضوره للاتحاد الإفريقي، والذي رد الأخير على الموافقه بحضور 15 ألف متفرج، ولكن في الأخير يأتي الكاف ويغير مجرى الأجواء بعدم حضور جماهيري في مباراة الأهلي والهلال.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم أمام الهلال وهو حامل أخر نسختين من البطولة، وميداليتين برونزية في كأس العالم للأندية، على التوالي.

غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني

يعاني الأهلي في مباراة الهلال اليوم وهو تتخلل الغيابات صفوفه، والتي يأتي على رأسهم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق في خط الظهير الأيمن، وبدر بانون في قلب الدفاع، وبيرسي تاو ، وحسام حسن في الهجوم ، ومحمود وحيد في الظهير الأيسر، وأيمن أشرف، وكل ذلك من التشكيل الأساسي للفريق.

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي يتصدرها الفريق الجنوب إفريقي ماميلو صن داونز، ويأتي المريخ السوداني في الثالث ونظيرة المحلي الهلال في الأخير.

سقط الهلال السوداني في المباراة الأولى له في دور المجموعات لهذه النسخة، بنتيجة هدف دون رد، وعلى أرضيه أمام بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.