/680101/موعد-الإجتماع-الفني-لمباراة-الزمالك-وسجرادا-الأنجولي-بدوري-الأبطال

يُعقد في السابعة مساء اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على زي الفريقين خلال الاجتماع بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية.

وكانت بعثة فريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

الزمالك يبحث عن تصحيح المسار أمام سجرادا

ويبحث الزمالك في لقاء الغد أمام سجرادا عن تصحيح المسار، بعد فشله في تحقيق الفوز في آخر مبارتين بالدوري المحلي وإفريقيا.

سقط الزمالك بنتيجة هدفين دون رد أمام سموحة، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاء في اللقاء الأسبق بالتعادل أمام بترو أتليتيكو الأنجولي بهدفين لمثلهم.

نتيجة مباراة سموحة والزمالك

وعلى جانب كرة القدم انتهت أحداث مباراة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

موقف الفريقين في الدوري

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.

بهذا الفوز يرفع سموحة رصيده للنقطة الـ 18 ، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ 19 في وصافة الدوري.