أول تعليق من المجلس القومي للمرأة على تصالح عروسة الإسماعيلية:"مش خير..ومش هنتفاجئ لما يقتلك"

/680107/أول-تعليق-من-المجلس-القومي-للمرأة-على-تصالح-عروسة-الإسماعيليةمش-خيرومش-هنتفاجئ لما-يقتلك

علقت د.مايا مرسى، رئيسه المجلس القومى للمرأة على التصالح الذى تم من جانب عروسة الإسماعيلية بعد أن إعتدى عليها عريسها بفستان فرحها أمام الكوافير بقولها"مش خير ليكى..ومش هنتفاجئك لما يقتلك”.

دوت الخليج

تعليق المجلس القومي للمرأة على تصالح عروسة الإسماعيلية

جاء ذلك خلال صفحتها الرسمية فيس بوك حبث قالت:”

يا راجل "الرجال لا يضربن النساء "

يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح

ياراجل بتضربها في الشارع وقدام الناس

يا عروسة انت عملت صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك …..

مش هنستغرب ابدا ان يتهور عليكي ويقتلك

او يضربك امام اولادك او في الشارع تاني وانت معك الولاد ….

ان غياب التربية والاحترام والمرؤة هم بداية انهيار الاسرة”.

وكان قبلها قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تم انتشاره بشكل واسع امس الخميس، لتجمهر في الشارع نشب من خلال واقعة ضرب صعبه واعتداء بالغ بالايدي والسب على عروسة من قبل عريسها . فور خروجها من الكوافير.

قصة عروسة الاسماعيلية من البداية للنهاية

وانتشرت الواقعة بشكل كبير واثارت حفيظة عدد كبير من المواطنين معترضين على ما رأوه من مشاهد سلبية تجاه هذه العروسة التي تم اهانتها بشوارع الاسماعلية، من قبل زوجها وشقيقاته يوم زفافها وهي على مرأى ومسمع من الجميع، حيث ارجع شهود العيان سبب التعدي وهو رفع صوتها على شقيقته، الامر الذي أثار غضب العريس ودفعه بضرب عروسته بعد خروجها من الكوافير.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا مما قام به العريس، في الفيديو المتداول الذي تم تصويره من احدى شرفات المنازل المطلة على الكوافير، مؤكدين أن تصرف العريس لا يمس للرجولة بأي صلة، لانه مهما حدث لا ينبغي ان يتم القيام بمث هذه الاموور في هذا الوقت بالتحديد حاصة وانهم مقبلين على حياة زوجية جديدة .

انشتار فيديو عروسة الاسماعيلية

ما حدث في هذه الواقعة يعد امر فريد من نوعه ولا تراه الا كل عقد مره ان وجد، فالفيديو المتداول أظهر قيام العريس بشد شعر عروسته وركلها بأرجله، وضربها بقبضة يده، بمساعدة شقيقاته مع إطلاق صرخات إستغاثة من قبل العروس وأهلها.

تدخل الشرطة بين عروسة الاسماعيلية وعريسها

بعد تززايد الخلافات بين العروسة وزوجها وزيادة عدد المتواجدين في المكان وعدم القدرة على حل النزاع، استدعى ذلك تدخل قوات الشرطة والتي استاطاعت فض الخلاف بعد حضورها للواقعه من اجل التحقيق فيها.

مفاجأة

اعتقد البعض انه بعد هذه الخلافات لن يستطيع كل من الزوجين الاستمرار مع بعضهم البعض، ولكن تفاجيء الجميع بانتشار مقطعع فيديو ايضا عبر مواقع التواصل يظهر فية العريس و العروسة وهم ياكلون الحمام بمنزل عش االزوجيه الجديد . وبررت عائلة العريس هذه الواقعه منوهة أن الطرفين ابناء عمومه وأن ما حدث هو أن العروسة سقطت على الأرض نافيين وقائع الضرب والاهانة التي جاءت بالفيديو.