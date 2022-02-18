/680105/غلق-مقهيين-وتحرير-٨-محاضر-بسبب-الشيشة-بدمياط-دمياط

شنت الوحدة المحلية بدمياط، حملة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدد من المناطق بنطاق المدن والقرى.

دوت الخليج

وأسفرت الحملة المُنفذة، عن تحرير ٨ محاضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع مقهيين لتقديم شيشة للمواطنين ولعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. كما جرى غلق ورشة بمنطقة شطا لمخالفة مواعيد الغلق، بالإضافة إلى مصادرة ٣٠ شيشة.

وتعهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باستمرار الحملات لمكافحة فيروس كورونا، وتحرير محاضر فورية للمخالفين. وأصدرت المحافظ ضمن الإجراءات الاحترازية، عدة قرارات منها منع إقامة الأسواق الشعبية، وحظر استخدام الشيشة في المقاهي.