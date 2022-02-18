مجلس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة

جدة - نرمين السيد - ويتشكل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعضوية كل من، أمين مجلس الجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الخاصة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشارى الوزير فى الجامعات الخاصة، ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، ورئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ورئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.
بالإضافة إلى محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشؤون الجامعات، ويوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، ومنصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ومحمود زكى رئيس جامعة طنطا، وجمال سوسة رئيس جامعة بنها.
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