عاجل- أمطار رعدية وسيول.. بدء ظاهرة الأخدود العلوى بعد صلاة الجمعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن موجة الطقس السيئ تبدأ ظهر اليوم، عقب صلاة الجمعة، وتستمر حتى صباح الأحد المقبل.

وتتعرض مصر لظاهرة الأخدود العلوى وهو المنخفض الجوى المتواجد فى طبقات الجو العليا، وتؤثر على جميه أنحاء الجمهورية.

وتشهد اغلب المحافظات سقوطا للأمطار متفاوتة الشدة، منها محافظات شمال الصعيد والبحر الأحمر ومدن القناة وسيناء، وتكون الأمطار متوسطة وتصل إلى رعدية أحيانا، قد تصل إلى سيول فى وقت الذروة غدا السبت.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار تبدأ فى الساعات الأولى ليوم الجمعة على غرب البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة، أن حالة الاضطرابات تنتقل وسط اليوم إلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حيث يأخذ النصيب الأكبر من الأمطار؛ ويتعمق يوم السبت لتكون ذروته على شرق البلاد يصل إلى حد السيول على سيناء والبحر الأحمر خاصة المناطق المجاورة للمرتفعات لذا يرجى توخى الحذر هناك.