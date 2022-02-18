تعليم الغربية ينتهى من الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى

وأوضح ناصر فى تصريح اليوم الجمعة، أن المحافظ الدكتور طارق رحمى قد وجه باستمرار أعمال التعقيم والتطهير للمدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة بالمدارس وعلى مستوى الإدارات التعليمية العشر لاستقبال مليون و200 ألف طالب وطالبه على مستوى جميع المراحل.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على تطبيق الكتاب الدورى رقم 24 بشأن استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسى، وتطبيق الكتاب الدورى 18 بتاريخ 17 /8/ 2021 تطعيم العاملين بقطاع التعليم.
وأكد وضع علامات التباعد بالفناء والفصول وتوافر أجهزة كواشف الحرارة بالمدارس وكذلك المطهرات، وتعليق الملصقات الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وطرق الوقاية من فيروس كورونا.
ووجه بضرورة تحديث كافة البيانات، مشددًا على دور المتابعة الميدانية للعطاء التعليمى فى المدارس، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجميع فى سبيل تحقيق غاية واحدة ينشدها الجميع وهى خلق جيل نافع لنفسه ووطنه.
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