«زواج على ورقة طلاق».. إيمان رياض تعلق على واقعة ضرب عروس الإسماعلية«زواج على ورقة طلاق»

/680099/زواج-على-ورقة-طلاق-إيمان-رياض--تعلق-على-واقعة-ضرب-عروس-الإسماعليةزواج-على-ورقة-طلاق

تداول رواد السوشيال ميديا أمس الخميس مقطع فيديو لـ عروس الإسماعيلية، يظهر فيه عريس يعتدي على عروسته في الشارع، وفوجئ الجميع بعدها بفيديو جديد يظهر فية العريس و العروسة وهم يحتفلان بزفافهما في قاعة أفراح ومن بعدها تناولهم الحمام والعشاء في شقتهم.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامية إيمان رياض على واقعة عروس الإسماعلية.

إيمان رياض تستنكر واقعة عروس الإسماعلية

وعلقت الإعلامية المصرية إيمان رياض على هذه الواقعة في ذهول، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» "صحيت الصبح لقيت الدنيا مقلوبة على العروسة دي.. بكل المقاييس هي ضحية، علقة يوم فرحها أيًا كان السبب ده مرفوض! دي لو خيانة يطلقها مش يضربها!".

وتابعت: "سبب العلقة على كلامهم زعقت لأخت العريس اللي هي بنت عمها أصلًا! وفي الآخر كملوا الفرح والرقص وأكلوا حمام، ده زواج على ورقة طلاق.. كده وأنا بفكر بشكل إيجابي لأن الأسوأ جريمة قتل جديدة".

إيمان رياض توجه نصيحة للفتيات

واختتمت إيمان رياض حديثها قائلة: "ارحموا بناتكم ويا بنات ارحموا نفسكوا.. ارفضوا العادات الموروثة المتخلفة اللا إنسانية، خلي معيارك ما يرضي الله.. اللي حصل ده بكل المقاييس لا يرضي الله ورسوله".

على الصعيد الآخر، تقدم الإعلامية إيمان راضي، موسم جديد من برنامج «من القلب للقلب» على شاشة MBC مصر، حيث يشهد إضافة فقرات جديدة، تعتمد على التفاعل مع المشاهدين ومساعدتهم على حل كثير من المشاكل اليومية، وإلقاء الضوء على كثير من النماذج الإيجابية في المُجتمع.

برنامج من القلب للقلب لإيمان رياض

وقالت إيمان رياض، إن محتوى الفقرات الجديدةغير تقليدي ويستهدف التعامل مع القيم المُختلفة في المجتمع، ومنها: الفقرة الإلكترونية التي تطرح كل جديد في العالم الافتراضي وتُساعد المُشاهدين للتعرف على الجديد في مجال التكنولوجيا، وفقرة "حبايب مصر" التي تُلقي الضوء على كثير من النماذج الإيجابية والمُشرفة لمصر في الداخل والخارج، وفقرة "شكراً" التي يُقدم فيها البرنامج قصص حقيقية لأشخاص يحصدون الدعم المعنوي من المُحيطين بهم، بالإضافة للعديد من الفقرات الخاصة بالمرأة بصورة مُباشرة ومنها فقرات بعنوان "اهتمي بنفسك"، و"دايت"، ويتم من خلالهما تقديم الكثير من الوصفات الصحية والعلمية والطبية لمُساعدة المرأة على الاهتمام بنفسها.

وأشارت إيمان رياض إلى استمرار فقرة الشيخ والفتوي مع د. أحمد ممدوح أمين الفتوي بدار الإفتاء كل يوم أحد، حيث يستقبل ويتفاعل مع أسئلة واستفسارات المُشاهدين، بالإضافة لفقرة "المشاكل الزوجية والعائلية" كل يوم خميس، ويستضيف فيها البرنامج د. عمرو الورداني أمين الافتاء بدار الإفتاء بمُشاركة أحد خبراء الطب النفسي لمُناقشة كل ما يخص العلاقات الزوجية وتقديم النُصح والإرشاد والإجابة على كل استفساراتهم.