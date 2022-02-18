بألوان متعددة.. داليا البحيري تتألق في جلسة تصوير جديدة (صور)

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خضعت الفنانة داليا البحيري لجلسة تصوير مؤخرًا، تألقت فيها بألوان متعددة وسط أجواء صباحية منعشة، وقامت بنشرها منذ قليل لمتابعينها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات إنسرتجرام

دوت الخليج يرصد جلسة التصويرالأخيرة لداليا البحيري بألوان ونقوشات مختلفة في أجواء صباحية

داليا البحيري بألوان صيفية في جلسة التصوير الأخيرة

ظهرت الفنانة داليا البحيري في جلسة تصوير نشرتها منذ قليل، من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام، بأطلالة مبهجة، تتكون من بطلون أبيض، وبلوزة خضراء، وضعت فوقهما معطف مزرقش بدرجات اللون الأزرق، وأضافت لهذه الإطلالة قفازات زرقاء من الجلد، مع منديل ملون حول عنقها، إلى جانب النظارة الحمراء والشنطة البرتقالية التي استخدمتها في بعض الصور.

كانت خلفية هذه الجلسة التصويرية،هي حديقة جميلة، وظهر مع البحيري كلب صغير لونه أبيض، أوضحت بعض الصور معاملتها الرقيقة معه وحبها له.

داليا البحيري:"كوني جريئة ومتألقة"

كتبت النجمة داليا البحيري على صورها بإطلالة تحمل العديد من الأوان المتناسقة رغم كثرتها واختلافها، وقالت بما يعني:" كوني جريئة ... كوني جريئة وأنيقة ... اجعلي إطلالتك رائعة وملونة ... أتمنى لك يومًا رائعًا يا رفاقي المحبوبين ... بارك الله في يومك"

تعليقات الجمهور على إطلالة داليا البحيري

علق عدد من متابعي داليا البحيري على إنستجرام، معبرين عنإعجابهم بها وبالأوان وقصة الشعر التي تظهر بها، فكتبت لها أحد متابعاتها بما معناه:"ابنتي ذاتالأربع أعوام، لما رأت صورك هذه قالت لي"أنها سيدة جميلة"، وقالت لها أخرى معبرة عن إعجابها الدائم بها:"بعشق استايلك وقصات شعرك ما شاء الله ليدى بجد ربنا يحفظك"، وعلق أحدهم على أنوثتهاوجمالها، وقال:"منجم انوثه"، وكتب لها أحدهم ممازحًا:"ماخليتي حتى لون مالبستهوش".

داليا البحيري على إنستجرام

أعتادت الممثلة داليا البحيري مشاركة متابعينها على تطبيق إنستجرام، بصورها التي تظهر فيها بإطلالات ملونة، ورغم بساطتها تحمل لمسة جمالية فريدة، كما أن البحيري تحب التغير المستمر، مما يجعلها متجددة في أعين متابعيها، هذا إلى جانب لونها القمحي المائل للاسمرار، وملامحها المتناسقة، التي يعطوها جاذبية خاصة، مما أدى لفوزها بلقبة ملكة جمال مصر عام 1990، وحفاظها على رشاقتها وجمال وجهها وروحها حتى الآن دون تكليف مبالغ فيه.