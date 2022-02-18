موعد عملية عمار حمدي بالرباط الصليبي

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ويتوجه عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى النمسا اليوم الجمعة؛ لإجراء جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق أن أجرى نفس الجراحة لـ أكرم توفيق لاعب الفريق.

موعد عملية الرباط الصليبي لعمار حمدي

وتم تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لجراحة عمار حمدي في النمسا تحت إشراف البروفيسور فينك، الذي يجرى الجراحات لنجوم الدوريات الأوروبية.

ويجري لاعب الأهلي الفحوصات الطبية اللازمة خلال وجوده في النمسا قبل إجراء الجراحة.

ويتوجه أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، من القاهرة إلى النمسا غدا عقب عودته اليوم مع بعثة فريق الكرة المتواجدة في السودان، بعد الانتهاء من مباراة الهلال التي تقام في الثالثة عصر اليوم على استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

وكان عمار حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السوداني والأهلي اليوم في الثالثة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب الهلال بالخرطوم.

يدخل النادي الأهلي لقاء اليوم أمام الهلال في وسط الكثير من التوترات، بعد أزمة إدارة الهلال وجمهورها، مع الاتحاد الإفريقي والمصري لكرة القدم.

حاول الهلال السوداني أن يلعب وسط جمهوره وتقديم طلب بحضوره للاتحاد الإفريقي، والذي رد الأخير على الموافقه بحضور 15 ألف متفرج، ولكن في الأخير يأتي الكاف ويغير مجرى الأجواء بعدم حضور جماهيري في مباراة الأهلي والهلال.

غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني

يعاني الأهلي في مباراة الهلال اليوم وهو تتخلل الغيابات صفوفه، والتي يأتي على رأسهم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق في خط الظهير الأيمن، وبدر بانون في قلب الدفاع، وبيرسي تاو ، وحسام حسن في الهجوم ، ومحمود وحيد في الظهير الأيسر، وأيمن أشرف، وعمار حمدي، وكل ذلك من التشكيل الأساسي للفريق.