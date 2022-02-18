الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قادة القمة الأفريقية الأوروبية

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، صورة تذكارية مع القادرة المشاركين فى القمة الأوروبية الأفريقية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال خلال كلمته منذ قليل، أن جائحة كورونا فاجأت العالم بأكمله والتحرك لها لم يكن سريعا.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى اليوم الثاني للقمة الأفريقية الأوربية، قائلا: "اسمحوا لي أن أصف اليوم ده.. وهذا الصباح بأنه صباح جميل مفعم بالأمل.. ومفعم بالسعادة.. والمبادرة دى كل من ساهم فيها واشترك فيها.. الجائحة فاجأت العالم كله.. وبالتالي التحرك لها لإيجاد لها كان سريع وإن خد بعض الوقت.. لكن احنا بنقول فى أفريقيا أن نصل متأخرين خير من ألا نصل".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثاني للقمة الأفريقية الأوروبية: "أعرب عن تقديري لاختيار مصر ضمن دول القارة الأفريقية للحصول على الدعم وتتلقى التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع اللقاحات.. وغيرها من العقاقير الطبية المهمة.. لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد ترأس أمس، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.