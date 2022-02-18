السيسي يشيد بجهود «الصحة العالمية».. ويؤكد: مصر قادرة على استيعاب تكنولوجيا صناعة اللقاحات

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز الذى سيساهم فى تمكين الدول الإفريقية، من تجاوز الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة، متابعا: "هو ما يصب فى حماية العالم أجمع من آثار الجائحة".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثاني للقمة الافريقية الأوروبية: "هذه الخطوة تأتى تكريسا لما تقوم به مصر على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات سواء للاستخدام المحلي أو توفيرها للدول الافريقية الشقيقة، استنادا للبنية الصحية والتصنيعية التى استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية، والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم، لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر وأيضا لدعم الدول الافريقية".
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