الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لاختيار مصر للحصول على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى اليوم الثاني للقمة الأفريقية الأوروبية، قائلا: «اسمحوا لي أن أصف هذا الصباح بأنه صباح جميل مفعم بالأمل.. ومفعم بالسعادة.. والمبادرة دى كل من ساهم فيها واشترك فيها.. الجائحة فاجأت العالم كله.. وبالتالي التحرك لها لإيجاد لها كان سريع وإن خد بعض الوقت.. لكن احنا بنقول فى أفريقيا، أن نصل متأخرين خير من ألا نصل».

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثاني للقمة الأفريقية الأوروبية: «أعرب عن تقديري لاختيار مصر ضمن دول القارة الأفريقية للحصول على الدعم وتتلقى التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع اللقاحات.. وغيرها من العقاقير الطبية المهمة.. لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد ترأس أمس، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، التي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022 تأتي بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدي الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ، مشيرا إلى أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق في جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي.

وأكد في هذا الإطار أهمية دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك عبر توفير تمويل المناخ المُيسر، والذي يُعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار.