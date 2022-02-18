لقاءات ونقاشات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة (إنفوجرف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الانفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 78، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة فى الفترة من 11 الى 17 فبراير الجارى.





وأشار الانفوجراف إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال هذا الاسبوع، استفبل وفد مجموعة البنك الدولى برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمى للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، وبحث معهم استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ (cop27) خلال العام الجارى، كما التقى الوزير ايضا، "جيورجى بوريسينكو"، السفير الروسى بالقاهرة آفاق التعاون الزراعى بين البلدين، حيث أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، "فرناندو ماتوس" وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة أوروجواى، وبحث معه سبل زيادة التعاون الزراعى بين البلدين، كما استقبل ايضا الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال التدريب وبناء القدرات والاستثمار الزراعى.

وعقد وزير الزراعة، اجتماعا موسعا مع الباحثين فى مركز البحوث الزراعية للنهوض بزراعة محاصيل الزيتية والقصب والزيتون والتمور، كما عقد ايضا اجتماعا مع مسئولى حماية الأراضى بالوزارة؛ لبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم، واتخاذ كافة إجراءات منع التعدى من المنبع مع الإزالة الفورية

وترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية بحضور اعضاء مجلس الادارة ومديرى المعاهد بالمركز، كما قام بزيارة معهد بحوث القطن ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات المركز والوزارة.

وخلال هذا الأسبوع ايضا، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الإفراج عن شحنات البرتقال المصرى المحتجزه فى الموانئ الروسية، وإلغاء الحظر المفروض على بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح، كما أعلنت الوزارة ممثلة فى جهاز التنمية الشاملة عن توزيع 70 ألف شتلة زيتون مجانا على المزارعين بالتجمعات البدوية بمحافظة مطروح.

وخلال هذا الأسبوع أيضا تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والمهندس السيد حماد رئيس الإدارة المركزية للإصلاح الزراعى، جمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى بمحافظتى كفر الشيخ، والجيزة، كما قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بزيارتين مفاجئتين لمحافظتى الشرقية والقليوبية، لمتابعة حالة الزراعات الشتوية، كذلك عقد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية حلقة نقاشية فى محطة بحوث تاج العز بمحافظة الدقهلية حول أهمية التغذية ودورها فى الوقاية من الامراض ورفع مناعة الجسم لمواجهة العديد من الأمراض، كما نظم برنامجا تدريبيا تحت عنوان "نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة " حيث يهدف قطاع الغذاء الى تأمين وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين.

كما أعلنت الوزارة انطلاق المرحلة الثانية من العام الخامس للحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية بقرى محافظات جمهورية مصر العربية حيث ينظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية – التابع لمركز البحوث الزراعية 75 قافلة بيطرية خلال الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2022، كما تم الاعلان عن وضع عدد 50 مورد وراثى من بذور بعض النباتات البرية الصحراوية للحفظ فى البنك القومى للجينات كنسخة للحفظ بصوره احتياطية بالبنك؛ تمهيدا لوضعها فى غرفه الحفظ – 20 درجة مئوية للحفظ الطويل المدى،.كذلك تم انتهاء أعمال لجنة تقييم وانتخاب أصناف وسلالات قصب السكر، نتاج برنامج تربية قصب السكر بالمعهد، وذلك بمحطات بحوث شندويل والمطاعنه وكوم أمبو.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارعى والمربى، كذلك الاصدار الاخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالارقام.