الجدول الزمنى للفصل الدراسى الثانى بالجامعات (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس أكد على التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمنى للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، الذى يبدأ بعد غدٍ السبت الموافق 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن المجلس أكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسى الثانى، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإدارى، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.
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