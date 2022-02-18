عاجل.. السيسى: جائحة كورونا فاجأت العالم بأكمله والتحرك لم يكن سريعا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثانى من القمة الإفريقية الأوروبية، أن التحرك أخذ بعض الوقت ونحن نقول فى إفريقيا أن نصل متأخرين خير من ألا نصل.

وتنعقد القمة الإفريقية - الأوروبية فى دورتها الحالية، تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث يجتمع قادة وكبار مسؤولى حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء فى الاتحادين الإفريقى والأوروبى؛ لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمار أفريقية أوروبية طموحة، فضلا عن بحث التحديات العالمية الراهنة.