/680083/رئيس-مجلس-النواب-الأردني-يشيد-بإنجازات-مصر-بعهد-الرئيس-السيسى

أعرب عبدالكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني عن سعادته واعتزازه بتواجده في مصر في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

دوت الخليج

جاء ذلك فى لقاءه بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،والذى يشارك على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، حيث عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية المشاركين في المؤتمر،وذلك فى ضوء الدبلوماسية البرلمانية والتى يعطى المجلس لها أولوية كبيرة فى كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وأكد حرص جلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على العلاقات مع مصر، مُشيداً بالإنجازات التي تحدث في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رئيس مجلس النواب الأردني يُشيد بإنجازات مصر بعهد الرئيس السيسى

ومن جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق العلاقات المصرية الأردنية على كافة المستويات، داعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني والتنسيق بينهما أمام المحافل الدولية.