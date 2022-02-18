تصريحات كارول سماحة لـ دوت الخليج: زوجي سبب حبي لمصر.. وأهتم لقضايا المرأة

/680082/تصريحات-كارول-سماحة-لـ-تحيا-مصر-زوجي-سبب-حبي-لمصر-وأهتم-لقضايا-المرأة

تألقت النجمة كارول سماحة في حفلها بدار الأوبرا المصرية تحت احتفاليات عيد الحب، وتفاعل الجمهور معها كثيرًا بتقديم ما يقرب من 16 أغنية رددها الجمهور معها، وخلال الحفل فوجئ الجمهور باهداء كارول سماحة لزوجها بوكيه ورد.

دوت الخليج ينشر تصريحات الفنانة كارول سماحة عن الحفل وأعمالها في السطور التالية..

تصريحات كارول سماحة

- أحب تقديم رسالة بأعمالي وتكون مُبسطة

- قدمت أغاني تعبر عن قضايا المرأة لأنني اهتم بها ولها جزء كبير في حياتي

- ليس لدي خطط في تقديم أعمالي

- أفضل الأن طرح الأغاني المنفردة أفضل من الألبوم لأنه يُنسى بعد شهر

- آتيت من منزلي حاملة بوكيه ورد على مسرح دار الأوبرا المصرية

- الورد يعد عربون محبة لمصر ولزوجي الذي حببني بها

أغاني كارول سماحة في حفل عيد الحب

قدمت كارول سماحة ما يقرب من 16 أغنية خلال حفلها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ونرصدهم لكم بالترتيب: "مش هعيش، فوضي، وحشاني بلادي، اطلع في هيك، شكراً ، اقول أنساك، حبيت دلوقتي، يا شباب يا بنات، يارب، غالي عليا، انسي همومك، اسمعني، خليك بحالك، سهرانين، اضواء الشهرة، ودارت الايام".

كواليس حفل كارول سماحة في عيد الحب

شهد حفل كارول سماحة العديد من الكواليس قد لا يعرفها الجمهور، فكان الموقف الأبرز حين أحرجت كارول، المايسترو محمد الموجي وذلك بسبب صوت الموسيقى المرتفع كثيرًا ما جعل كارول سماحة تفقد تركيزها واصبحت لا تسمع صوتها، وهنا خرجت المطربة عن صمتها وقالت له أن يخفض الصوت قليلًا ثم اعتذرت من جمهورها بعد ذلك واستكملت الحفل.

كما أن من كواليس حفل كارول سماحة أنها كادت تسقط من على خشبة بدار الأوبرا المصرية، حيث كانت ترجع بظهرها إلى الخلف فتعركل كعب حذائها في أحد الأسلاك الموجودة على الأرض وكادت أن تسقط لكن القدر انقذها وتمالكت توازنها سريعًا.

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ومن طرائف حفل عيد الحب التي احيته كارول سماحة حين قدمت أغنية "اسمعني شو بدي قول"، وقفت آحدى السيدات وسط مسرح دار الأوبرا، وبدأت ترقص واندمج معها الجمهور، وشاركتها كارول سماحة الرقص.