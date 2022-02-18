/680086/تخصيص-مساحة-من-أراضي-الدولة-لإقامة-منطقة-استثمارية للنباتات-العطرية-والصحية-ببني-سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 147.14 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز سمسطا، لصالح المحافظة، بهدف إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، مؤكدا أن الموافقة تعتبر خطوة مهمة للمضي قدما في المشروع الذي سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في تلك الصناعة الواعدة لما تمتلكه فيها المحافظة من ميزات نسبية وتنافسية .

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وأشار محافظ بني سويف إلى بعض الجهود التي تم بذلها على مدار عامين ، وبدأت بالعمل الجاد على أسس علمية وجهد ميداني كبير لجمع وتدقيق كل البيانات والمعلومات عن موارد المحافظة والمقومات التي تمتلكها في مختلف القطاعات،وذلك من خلال لجان من الوحدة الاقتصادية والاستعانة بدراسات الأكاديميين والمتخصصين بالمجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة ، حيث أثمرت تلك الجهود عن توافر قاعدة بيانات دقيقة في هذا الشأن.

تخصيص مساحة من أراضي الدولة لإقامة منطقة استثمارية للنباتات العطرية والصحية ببني سويف

وتابع المحافظ، قائلا: بعد أن تم إعداد قاعدة دقيقة بالموارد والمقومات والفرص الاستثمارية، تم التعاون بين الوحدة الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية والمجلس الاستشاري الاقتصادي والوحدة الاقتصادية بالمحافظة لصياغة رؤية تنموية تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وصولا لإطلاق أول استراتيجية تنموية محلية عامة تتضمن خطط ودراسات جدوى لمشروعات مقترحة للنهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية ، منها قطاعي الزراعة والصناعة ، وكان مقترح إنشاء منطقة صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية من أبرز المشروعات التي تضمنتها الإستراتجية التنموية .

وأشار المحافظ إلى عدد من الجهود والخطوات العملية المنفذة، على مدار أكثر من عامين، التي استهدفت خروج المشروع لحيز التنفيذ، لاسيما وأن المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل،ويعظم من سلاسل القيمة المضافة لمورد المحافظة من النباتات الطبية والعطرية،خاصة وأن بني سويف تمثل من 40- 60 % من صادرات مصر في هذا المجال،بجانب الاستفادة من المشروعات القومية الجاري والمخطط لتنفيذها في مقدمتها محور الفشن بطول 27 كم ، ضمن خطة الدولة للربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة(الزراعية ،الصناعية ،السياحية-)وإنشاء محاور عرضية جديدة علي النيل من منظور تنموي شامل،لاسيما مع استكمال الطريق البري القاهرة / كيبتاون المار بعدد 9 دول إفريقية.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم عقد لقاءات عديدة مع المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع ،للوقوف على متطلباته ومشكلاته وتحدياته،وللتعرف على مقترحات النهوض به ،فضلا عن الزيارات الميدانية المتعددة ، وصولا لخطوة هامة من خلال تشكيل جمعية تعاونية زراعية لإنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية،بجانب تحفيز مشاركة المنظمات الدولية التي تهتم بتحقيق التنمية الزراعية وفقا لضوابط ومعايير التنمية المستدامة،حيث يجري "منذ أكثر من عام ونصف" التنسيق والتعاون مع منظمة "اليونيدو " للترويج للمشروع والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.