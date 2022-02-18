يواجه فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، التى يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالى في آخر نسختين، وتضم المجموعة الأولى الأهلي، والهلال والمريخ السودانيين، وصن داونز الجنوب أفريقي. ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال السودانى مكون من : حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول. خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية. خط الهجوم أحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدى أفشة. وكان الهلال قد افتتح دور المجموعات بالخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير 0-1، الجمعة الماضي، بينما أنهى الأهلي منافساته في مونديال الأندية بالإمارات بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية دون رد ، بعدما تأجلت مواجهة الأهلي والمريخ السودانى لوقت لاحق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال السودانى.. عبدالقادر وأفشة وشريف فى الهجوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.