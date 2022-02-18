20 فبراير.. انطلاق فاعليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات

وستتناول فعاليات المؤتمر فى اليوم الأول، العديد من الموضوعات الهامة، منها: تطوير صناعة النقل البحرى فى البحر الأحمر، واستراتيجية تطوير النقل البحرى المصرى لتعظيم حجم التبادل التجارى المنقول بحريا، ودور قناة السويس فى دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمى والدولى، فضلا عن دور المنطقة الاقتصادية فى دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية بالبحر الأحمر والأنشطة اللوجستية، واستقرار التبادل التجارى فى البحر الأحمر.
كما سيتم استعراض تطوير البنية التحتية واللوجستية ورؤية الموانئ، لتعزيز التبادل التجارى، وفرص الاستثمار وآليات التمويل والتأمين البحرى فى البحر الأحمر، وكذا آليات جذب الاستثمار فى المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل البحرى والتأمين البحرى، وإعادة التأمين فى دعم تطوير النقل البحرى ودعم تمويل الصادرات.
كما سيتم خلال المؤتمر عرض الجوانب الحالية والرؤية المستقبلية للنقل البحرى فى الدول المطلة على البحر الأحمر، لافتا إلى أنه سيناقش فى اليوم الثانى العديد من القضايا الهامة، والتى تشمل تكنولوجيا المعلومات فى النقل البحرى والتحول الرقمى، وآليات التعاون المشترك لتنمية حركة التجارة البحرية بالبحر الأحمر، وفرص الاستثمار باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى قطاعات النقل البحرى والكابلات البحرية، وتأمين النقل البحرى، فضلا عن تعظيم سياحة اليخوت فى منطقة البحر الأحمر واستراتيجية زيادة الصادرات وفرص الانطلاق نحو التصنيع فى البحر الأحمر ومقترحات تسويقية مبتكرة لتطوير النقل البحرى، وكذا مستقبل الطاقة والنقل البحرى فى البحر الأحمر.
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