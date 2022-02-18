عاجل.. السيسى يعرب عن تقديره لاختيار مصر للحصول على تكنولوجيا اللقاحات

جدة - نرمين السيد - وثمن الرئيس خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثانى من القمة الإفريقية الأوروبية، الجهد الذى بذلته منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز، حيث يصب فى حماية العالم أجمع من جائحة كورونا.

وقال الرئيس إن مصر تسعى إلى توفير التكنولوجيا المطلوبة لتصنيع اللقاحات فى إفريقيا وتمكين دولنا من مواجهة الجائحة، مؤكدا أن مصر استثمرت فى تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعمت الدول الإفريقية لتوفيرها لمواطنيها.