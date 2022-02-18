بث مباشر.. السيسى يشارك فى فعاليات اليوم الثانى للقمة الإفريقية الأوروبية

جدة - نرمين السيد - وتنعقد القمة الإفريقية - الأوروبية فى دورتها الحالية، تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث يجتمع قادة وكبار مسؤولى حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء فى الاتحادين الإفريقى والأوروبى؛ لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمار أفريقية أوروبية طموحة، فضلا عن بحث التحديات العالمية الراهنة.

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