مجوهرات وفساتين.. مقتنيات ياسمين صبري الأغلى في الوسط الفني

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تعيش النجمة المصرية ياسمين صبري، زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حياة مرفهة، تحرص فيها على اقتناء كل ما هو راقي ذو قيمة عالية، كالمجوهرات والملابس وغيرها من المقتنيات المميزة الفخمة.

ويرصد لكم دوت الخليج في هذا التقرير أبرز مقتنيات الفنانة ياسمين صبري التي لفتت بها الانتباه.

خاتم زواجها

وقع اختيار ياسمين صبري على خاتم الزواج الذي قدمه لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بالألماس الأصفر والأبيض، بـ 5.8 قيراط من Diam Jewellery، ويبلغ سعر هذا الخاتم أقل من 50 ألف دولار.

فستان زفافها

أطلت ياسمين صبري من حفل زفافها بفستان من علامة جيفنشي الشهيرة، بلغ سعره نحو 1012 دولاراً.

إطلالتها برأس السنة

ليلة رأس السنة، تألقت الممثلة ياسمين صبري بفستانٍ فضي رمادي لمّاع، بقصة شيك من تصميم الكسندر فوتييه. وأضافت معه المعطف الفرو بلوني الأسود والبني. فيما تناسق الحذاء مع بريق الفستان، حيث اختارته النجمة مرصّعاً بالاحجار اللمّاعة، والذي بلغ سعره 5550 دولاراً أميركيا.

إطلالتها المشجرة مع زوجها

آثار فستان الفنانة ياسمين صبرى الذي ظهرت به مؤخرا مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في بيتهما، جدلا واسعا، بسبب سعره الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي سعر الفستان الذي ترتديه ياسمين صبري وجاء سعر الفستان بمبلغ 22.125 ألف جنيه مصري، وهو ينتمي لماركة DOLCE and GACCANA.

حقائبها الفخمة

تتميز حقائب الفنانة ياسمين بإثارة الجدل حولها، و ذلك لأنها تحرص على اقتناء الحقائب غالية الثمن، و منها أيضًا ما تصمم لها خصيصًا من بيوت الأزياء العالمية.

بلغ سعر إحداهما نحو 19.500 دولار، والحقيبة من مجموعة HERMES BIRKIN 35 ORANGE POPPY، مصنوعة من جلد الخشخاش البرتقالي وجلد الماعز.

وظهرت ياسمين صبري بحقيبة أخرى أنيقة وفخمة من مجموعة ديور المعروفة بـDior Lady، وهي من التصاميم الفخمة التي تشتهر بها الدار، اعتمدتها باللون النيون الفاقع، ويبلغ سعرها نحو 4 آلاف دولار.

مجوهرات ياسمين صبري الثمينة

تم اختيارها من قبل البراند العالمية للمجوهرات كارتيه لتكون أول امرأة عربيه على الإطلاق بالشرق الأوسط تقوم بالمشاركة في حملاتها الإعلانية ولتكون سفيره لهم في الشرق الأوسط وقد أهدتها ماركة كارتيه العقد المميز الفريد من نوعه الذي يأخذ شكل التمساحين الذي تمت صناعته عام 1975.

وهو يعتبر قطعه نادره تتكون من أكثر من 120 قيراط من الألماس، وهكذا أصبحت وصرحت ياسمين صبري أن قيمة هذا العقد تُقدر ب 26.7 مليون دولار أمريكي.

ياسمين صبري بسلسلة من كارتيير موديل بانثر، على شكل نمر، مصنوعة من الذهب، ومرصعة بأحجار الألماس، وحجر التيسافوريت، يبلغ سعرها نحو 27 ألف دولار.

اعتمدت ياسمين صبري هذه الساعة في أكثر من إطلالة لها، والساعة مرصعة بأحجار الألماس، ومصنوعة من الذهب الخالص عيار 18، ويلغ سعرها نحو 64 ألف دولار من ماركة Audemars Piguet.