نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل خط تكافل وكرامة مجاني من شركة we بالرقم القومي بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة من ضمن الميزات المستفادة في برنامج تكافل وكرامة هو حجز خط وي مجاني، حيث يتم تخصيص خط مجاني يذهب لمستفيدي البرنامج المذكور بالحصول على شريحة خط هاتفي تمنح الكثير من البيانات المجانية مثل باقات الأنترنت والاتصالات ورسائل sms القصيرة، وهي جزء من خطة وزارة التضامن والتي نفذتها بالتعاقد مع شركة الاتصالات we المصرية ويستفيد منها أكثر من 3 ملايين مسجلين بالفعل في تكافل وكرامة.

واليوم يعد طلب التقديم المتعلق بخط وي من شركة we من الأمور التي يتم البحث عنها على المنصات ومحركات البحث لذلك أعددنا هذا التقرير لتسليط الضوء التقديم خط وي تكافل وكرامة والكيفية المتبعة في إستلام الخط وأهم الشروط والمستندات اللازمة فانتظروا السطور التالية لمعرفة تلك التفاصيل.

خط تكافل وكرامة من شركة we

إذن، أنت في طريقك لطلب الحصول على خط مجاني من تكافل وكرامة، وقد سهلت وزارة التضامن في مصر الخطوات بأكثر من طريقة لاقتناء خط we من أقرب منفذ بيع، يمكنك الآن البحث عن الخطوات التالية الموضحة في الأسفل عبر رابط تسجيل خط تكافل وكرامة وي بالرقم القومي، ولا تنسى ضرورة تأكدك أنك واحد ممن تنطبق عليه شروط تكافل وكرامة التي تخص هذا الخط المجاني وامتلاك بطاقة قومية سارية الصلاحية وقت التقديم.

طريقة حجز خط تكافل وكرامة

للبحث عن آلية حجز خط تكافل وكرامة بالرقم القومي، يرجى متابعة الشرح التالي لمعرفة طريقة الحصول على خط وي مجاني بخطوات بسيطة عبر رابط شركة الاتصالات

في محرك البحث ألصق رابط استلام خط تكافل وكرامة واضغط الدخول من الكيبورد أدخل المعلومات الشخصية للراغب بالحصول على خط WE، وهي “الرقم القومي”، معلومات سريان البطاقة القومية، بالسنة، والشهر، واليوم. أشرّ بعلامة صح في أيقونة أنا لست روبورت. أنقر متابعة بعد ذلك، يستجيب النظام الإلكتروني في we بتحديد اقرب فرع بالعنوان مع الموعد المقترح لزيارة العميل إذا لم يتناسب الاختيار السابق مع مصلحتك يمكنك الضغط على أختر فرع وموعد آخر، وعليه حدد البيانات المفضلة. ثم يقوم المستفيد من الخدمة بالنقر على خيار تسجيل يرجى الحضور لمنفذ البيع المقترح لغرض إستلام الشريحة الخاصة بخط we من شركة الاتصالات المصرية وذلك في الميعاد المحدد سابقاً للعميل.

مميزات خط وي تكافل وكرامة

يتم تفعيل باقات مجانية لمستخدمي خط تكافل وكرامة شركة WE بكثير من المميزات وهي

1500 ثانية مجانية لإجراء المكالمات

100 ميجا باقات نت مجانية لخط we

15 رسالة مجانية لخطوط وي

بعد استنفاذ الباقات يتم احتساب أسعار رمزية خاصة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

يخضع خط تكافل وكرامة لنظام التجديد الشهري ما يعني باقات متجددة.

مع خط وي تكافل وكرامة يمكن تحميل تطبيق MY WE لمتابعة الباقات والبيانات المتبقية.

رابط تسجيل خط تكافل وكرامة

مع تحديث رابط تسجيل خط تكافل وكرامة أصبحت الحاجة كبيرة في معرفته وهو https://tk.te.eg/?fbclid=IwAR0KrDXWN_Blh1aS7rRNlCQuougeZeSCtLuV6ZHxMVP5paYgu4KgNkqWnac ويمكن البدء في التسجيل والتقديم عبر الموقع المشار إليه لشركة الاتصالات لخط تكافل وكرامة مجاني بالرقم القومي من شركة we من خلال نفس الرابط المرفق.