وزير الشباب يشهد انطلاق النسخة الرابعة من مشروع وحدة وادى النيل بمشاركة من مصر والسودان وجنوب السودان

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مشروع وحدة وادي النيل رؤي مستقبلية، تحت شعار «حوار وادي النيل»، بمشاركة نشء من أبناء وادي النيل "مصر، السودان، وجنوب السودان"، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 17 حتى 20 فبراير الجارى.

واقيمت ندوة حوارية بمشاركة كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والصادق عمر نائب سفير السودان بالقاهرة، جبريال دينق قنصل جنوب السودان بالقاهرة، السفير هاني صلاح مساعد وزير الخارجية لشئون السودان، أدار الحوار أحمد مختار خريج الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية.

أكد صبحي عمق العلاقات المصرية مع جميع أشقائها في أفريقيا خاصة دول حوض النيل لما يجمعهم من العديد الروابط، موضحاً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجه إلى تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية مع مختلف الدول، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف 150 مشارك من دول وادي النيل في الفئة العمرية من 14 إلي 17 عام، حيث يهدف إلى رفع الوعي بين الشباب المشارك عن طريق إشراكهم في حوار فيما بينهم، وإعادة تعريف وجهات نظرهم حول أنفسهم والآخر والقارة الإفريقية والعالم أجمع، وتعزير فهمهم لقيمة وثقافة الحوار وأثرها في بناء السلام في المجتمعات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن هذه الجلسات تهدف إلى صقل مهاراتهم وخبراتهم وتوسيع آفاقهم لأبعد من مجتمعاتهم ومحيط تأثيرهم، ومن ثم تعزيز مسئوليته المجتمعية ليس نحو وطنه فقط بل والقارة السمراء بأكملها، تمهيداً ليقودوا هم مسيرة التنمية في القارة في المستقبل القريب، موضحاً أن المشروع في نسخته الرابعة يأتي من إيمان الوزارة الشديد بأهمية ترسيخ قيم الحوار والتفاهم لدي الشباب، بغية اعدادهم الإعداد الصحيح لغدٍ ليكونوا هم القادة فيه.

وأكد الصادق عمر نائب سفير السودان، على عمق العلاقات بين القاهرة والخرطوم التي لها جذور منذ القدم، موضحاً أن الشباب يتحتم عليهم حسن إدارة اوقاتهم واستغلالها في تطوير المهارات المختلفة سواء البدنية او الجسمانية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب عليه وعلى المجتمع ليكونوا نواة قادرين على قيادة المجتمع والبلاد في المستقبل.

من جهته أكد جبريال دينق قنصل جنوب السودان على أهمية إقامة مثل هذه المشروعات والمشاركة فيها، موضحاً إنه على الشباب تحقيق أقصى استفادة من المشروع لأنه يعمل على توسيع قدرات الشباب وكيفية التواصل والمعايشة مع الآخرين واكتساب مهارات وخبرات جديدة، وقال أن البرنامج في نسخته الرابعة يقوم بدور كبير لذا يحث جميع الشباب على تحقيق اقصي استفادة ممكنة، ليكونوا سفراء للبرنامج في بلادهم والعمل على نشر الأفكار والمفاهيم الصحيحة والبعد عن الأفكار المغلوطة والهدامة.

وأعرب السفير هاني صلاح مساعد وزير الخارجية لشئون السودان، عن سعادته بحضور المشروع في نسخته الرابعة، وقال أن مثل هذه البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة كانت هي السبب في كونه الأن مساعدا لوزير الخارجية، وهو أيضاً يعكس مدي اهتمام مصر بأشقائهم، وهو ما ظهر جلياً في وزارة الخارجية طبقاً لتوجهات الدولة المصرية التي قامت بتخصيص قسم خاص بشئون السودان وجنوب السودان، الأمر الذي يؤكد على مدي أهمية علاقة مصر بالبلدين.

وتنظم المشروع وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مشروع سفراء الحوار، مبادرة أفروميديا، بمشاركة 150 طليع في الفئة العمرية من 14 إلي 17 سنة.

الجدير بالذكر أن بداية انطلاق مشروع وحدة وادي النيل "رؤي مستقبلية" كانت في 2017 كمشروع إطاري تم إطلاقه بهدف توثيق العلاقات بشكل مستدام بين دول مصر والسودان وجمهورية جنوب السودان عن طريق عقد المؤتمرات والفعاليات الشبابية، التي من شأنها تقريب وجهات النظر ووضع القضايا ذات الاهتمام المشترك علي مائدة النقاش كمنبر يُعبر عن صوت الشباب وطموحاتهم، ومقترحاتهم لمواجهة تحديات التنمية في القارة الإفريقية.