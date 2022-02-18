صحيفة كويتية تبرز إشادة رئيسة المفوضية الأوروبية بدور مصر المحورى بالمنطقة

وتحت عنوان "رئيسة المفوضية الأوروبية للسيسى: دور مصر محورى ويحقق التوازن تجاه كل القضايا الإقليمية" قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أهمية تطوير وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبى، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية، أخذا فى الاعتبار تشارك الجانبين فى الجوار الإقليمى المتوسطى، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخيا من تأثير مهم فى مد جسور التواصل الحضارى والثقافى والتجارى والسياسى بين مصر والقارة الأوروبية.
وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل).
وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى صرح بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة الرئيس السيسى إلى مقر الاتحاد الأوروبى، وحرصها على التواصل المنتظم مع الرئيس السيسى فى ظل كون مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبى، مؤكدة رغبة الاتحاد فى مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.
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