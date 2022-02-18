عاجل.. السيسى لنظيره التونسى: ندعم الجهود المبذولة فى تونس لتجاوز التحديات

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على العلاقات الاخوية الراسخة بين مصر وتونس، وحرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة.



كما شدد الرئيس على الدعم المستمر للإجراءات وللجهود المبذولة من قبل الرئيس "قيس سعيد" لتجاوز كافة تحديات المرحلة الراهنة وتحقيق الاستقرار والأمن فى البلاد، من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب التونسى الشقيق.

من جانبه؛ أكد الرئيس التونسى، اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة على المستويين الرسمى والشعبى، مثمناً ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلى من إنجازات فى مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسى البارز على الصعيدين الإقليمى والدولى، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الإفريقى والعربى المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.