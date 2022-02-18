عاجل.. السيسى: استمرار ثوابت الموقف المصرى تجاه تحقيق المصلحة العليا بليبيا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد دعم مصر الكامل للمسار السياسى الراهن لتسوية الأزمة الليبية وذلك فى كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبى خلال الفترة الحالية من أجل تفعيل الارادة الحرة للشعب الليبى الشقيق.

من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عن خالص التقدير للمساندة المصرية الصادقة لبلاده وذلك فى إطار العلاقات الممتدة والأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً فى هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة بقيادة الرئيس فى دعم ليبيا، خاصةً عن طريق المساهمة فى استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطنى الليبى، فضلاً عن الدور المصرى الحيوى الداعم على المستوى الدولى للمسار السياسى الحالى فى ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراض مستجدات الوضع فى ليبيا وجهود استعادة الأمن والاستقرار بها، حيث شدد الرئيس فى هذا الصدد على استمرار ثوابت الموقف المصرى تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية فى المقام الأول، والتى تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، والتمتع بجيش وطنى موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.