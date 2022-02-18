عاجل - الصلح خير.. عروسا الإسماعيلية فى الشقة: بياكلوا حمام وبط

جدة - نرمين السيد - وظهر فى الفيديو عدد من أهالى العروسين داخل شقتهما، إلى جانب وجبات من الحمام والبط.

وأقدم العريس على ضرب عروسه فى محافظة الإسماعيلية قبل لحظات من زفافها وأثناء الزفة أمس الخميس، وكان ذلك وسط الأهل والمعازيم وأمام الجميع فى وسط مدينة الاسماعيلية بالسلطان حسين، عقب خروجها من إحدى صالونات التجميل بالمنطقة.

وتدخل أهالى العروسين والمتواجدون بالمنطقة، للفصل بين العروسين، بعد مشاهدة العريس يوجه ركلات لها ويضربها، وذلك بعد أن استغاثت شقيقتها بالأهالى، وطلبوا شرطة النجدة بعد أن فشلت كافة المحاولات لإنقاذ العروس ومحاولة العريس الفرار بها، لكن عدد من المواطنين بالشارع تصدوا له وطالبوا الشرطة التى قامت باصطحابه إلى قسم الشرطة أول الإسماعيلية.

ورفضت العروس تدخل البعض لمحاولة الصلح بينهما، أكدت أنها لا تريد الذهاب معه لمنزل الزوجية.