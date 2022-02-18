الرئيس السيسى يستقبل نظيره التونسى فى بروكسل لبحث العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، وحرص مصر عَلِى بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى عَلِى شتى الأصعدة خاصة ما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين عَلِى المستوى الاقتصادى وتعظيم حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية.
وأضاف راضى، أن المباحثات تناولت أيضاً التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المتبادل.
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