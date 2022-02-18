عاجل.. السيسى يؤكد لـ المنفى دعم مصر لكل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا

جدة - نرمين السيد - وأكد السيسى خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لدولة ليبيا الشقيقة ويفعل الارادة الحرة لشعبها ويحافظ عَلِى وحدة وسيادة أراضيها. وأشار راضى إلى أنه تم التأكيد عَلِى ضرورة التوافق بين جميع الأشقاء الليبيين عَلِى إجراء انتخابات تعكس إرادة الشعب الليبى وتحقق إرادة الليبيين.

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